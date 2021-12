Ghost Rider: la Marvel avrebbe trovato l’interprete, potrebbe essere Norman Reedus (rumor)

L’insider Charles Murphy ha tirato fuori un rumor molto suggestivo dedicato al Marvel Cinematic Universe: sembra che sia stato trovato l’interprete per la parte di Ghost Rider, e se l’accordo andrà in porto si tratterà di un nome piuttosto convincente, anche se non è quello di Keanu Reeves. Molti fan e giornalisti hanno ipotizzato che si possa trattare di Norman Reedus.

Del resto lo stesso interprete si è proposto per fare il Ghost Rider del Marvel Cinematic Universe. Ecco le sue parole:

Ci sono state delle conversazioni a riguardo per anni, e vorrei tanto fare questo personaggio. E magari anche al fianco del Punisher di Jon Bernthal sarebbe ancora più divertente (ex protagonista di The Walking Dead ndr). Sarebbe grandioso, chiamate qualcuno per rendere concreta questa cosa, perché voglio un teschio in fiamme al posto della faccia, ed una catena tutta intorno. Fantastico.

Ricordiamo che Ghost Rider è stato protagonista di due lungometraggi con protagonista Nicolas Cage, ma come personaggio non ha mai totalmente funzionato sullo schermo. Una serie con Gabriel Luna protagonista è stata prima messa in sviluppo e poi cancellata da Hulu.