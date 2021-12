Mark Taylor addio: morto a 80 anni il designer dei Masters of the Universe e delle TMNT

Un gigante del design delle action figure anni ’80, colui che con le sue idee ha tratteggiato l’immaginario di almeno un paio di generazioni, ci lascia: il designer statunitense Mark Taylor è morto nella sua casa la vigilia di Natale, come confermato dalla moglie in un post sui social.

Mark Taylor passed away peacefully this morning at home. I felt him say goodbye to this world as I held him in my arms for one final loving kiss.Rebecca Taylor Posted by Rebecca Salari Taylor on Friday, December 24, 2021

Taylor ha lavorato in Mattel fin dagli anni ’70, passando poi anche in Playmates, iniziando a lavorare prima sul packaging di Barbie per poi passare alla creazione di action figure d’azione. Quel che ha ideato per la sua linea Torak: Hero of Pre-History (mai realizzata) è stato base e terreno fertile su cui costruire in seguito la linea dei Masters of the Universe, con He-Man e tutti gli altri “MOTU”.

Sebbene non sia una serie tutta sua, le sue intuizioni e il suo character design originale rendono Taylor a tutti gli effetti il papà di He-Man e Skeletor, come del resto abbiamo potuto vedere anche nei vari documentari che si sono occupati del franchise, come Power of Grayskull e I giocattoli della nostra infanzia.

Inoltre, è stato fondamentale nel rendere iconiche le Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) per come le conosciamo, che esistevano già a fumetti ma sono state da lui rielaborate in maniera più “child friendly” per il cartoon e la serie di giocattoli, con certi tratti distintivi specifici e alcuni personaggi originali poi divenuti parte integrante e fondamentale del franchise, come i due villain Rocksteady e Bebop.

