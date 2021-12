Spider-Man: No Way Home – Dovevano esserci anche i cameo di Emma Stone e Kirsten Dunst

Secondo un rumor Emma Stone Kirsten Dunst dovevano comparire in un cameo all'interno di Spider-Man: No Way Home, ma il Covid ha fatto saltare tutto.

Secondo l’insider Daniel Ritchman in Spider-Man: No Way Home, oltre ai tanti personaggi provenienti dal Multiverso, ci sarebbero dovuti essere anche altri due character abbastanza importanti: stiamo parlando della Mary Jane di Kirsten Dunst e della Gwen Stacy interpretata da Emma Stone. Ma le due apparizioni non sono avvenute a causa del Covid.

Qui sotto trovate dei tweet che riportano questo rumor sui cameo di Emma Stone e Kirsten Dunst in Spider-Man: No Way Home.

They were both set to cameo in #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/BOWRwPPCPM — Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 22, 2021

Sembra che le restrizioni sul set abbiano impedito anche alle due attrici di potersi aggiungere ai membri del cast. Di certo si sarebbe trattato di due aggiunte intriganti per un cast già ricco, anche se il film sembra aver soddisfatto sia gli appassionati che la critica, considerando anche che su Rotten Tomatoes No Way Home ha raggiunto il 100% di approvazione. Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home è disponibile al cinema dal 15 dicembre.

