Xiaomi 12: leak di un poster ufficiale potrebbe aver confermato alcune specifiche

Manca ancora qualche giorno a quando finalmente potremo vedere con i nostri occhi gli Xiaomi 12, grazie alla presentazione ufficiale del colosso che si terrà esattamente il 28 dicembre. Tuttavia, per ingannare l’attesa grazie a un leak arrivato sulle pagine di Weibo direttamente da PandaIsBald, possiamo avere un’idea di quello che la compagnia presenterà verso fine mese, considerando che i prossimi flagship sono stati approfonditi per quel che riguarda diversi aspetti.

Come spiegato dall’utente, il dispositivo dovrebbe presentarsi con un display da 6,28 pollici AMOLED, il quale offrirebbe risoluzione Full HD+ di 1080×2400, assieme a un refresh rate di 10 Hz, colori a 10 bit, supporto a HDR10+ e Dolby Vision. Pare che lo spessore sarà di 69,9 millimetri, con un peso di 180 grammi non particolarmente esagerato.

Stando a quel che sappiamo, seppur PandaIsBald non abbia ribadito il tutto con il poster apparentemente ufficiale pubblicato, il SoC scelto dal colosso cinese per i suoi prossimi gioiellini dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1, il quale verrebbe accompagnato da archiviazione UFS 3.1 e RAM LPDDR5. Si è parlato poi di una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W tramite cavo e 30 W wireless, senza che siano mancati accenni alle tecnologie NFC, IR Blaster, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 migliorato e 5G.

Il leak non ha fornito conferme neanche per quel che riguarda il comparto fotocamere, che dovrebbe essere formato da una 50 MP come principale sul retro, assieme a una 13 MP grandangolare e un ulteriore sensore con supporto allo zoom ottico 3x e allo zoom ibrido 10x, con lo zoom digitale 30x a chiudere il tutto. La MIUI 13 sembrerebbe essere stata scelta per il nuovo smartphone, seppur non ci siano conferme in tal senso, anche se il tutto risulta probabile visto che questa verrà presentata nel corso del medesimo evento. Si parla infine di prezzi che dovrebbero aggirarsi dai 580$ ai 700$ circa, considerando il cambio attuale.