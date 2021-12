Spider-Man: Marisa Tomei voleva che zia May fosse fidanzata con una donna

Marisa Tomei ha raccontato in un'intervista che, inizialmente, aveva proposto per la sua zia May in Spider-Man una relazione con una donna.

Durante una recente intervista dedicata all’uscita di Spider-Man: No Way Home l’interprete di Zia May, Marisa Tomei, ha parlato del fatto che, inizialmente, voleva che il suo personaggio fosse fidanzato con una donna, anziché con l’Happy interpretato da Jon Favreau.

Ecco cosa ha detto Marisa Tomei a riguardo:

Prima che uscisse fuori il personaggio di Happy ho pensato che fosse giusto che May potesse stare con una donna dopo che Ben se n’era andato. Pensavo fosse una cosa di cui si potesse parlare ed ho chiamato in causa Amy Pascal, chiedendole di la interpretare mia fidanzata.

Sta di fatto che, alla fine, la coppia formata da zia May ed Happy ha comunque suscitato le simpatie dei fan, e Marisa Tomei nei panni di un personaggio decisamente ringiovanito ha avuto un ruolo decisivo ed importante all’interno della trilogia che, proprio in Spider-Man: No Way Home, raggiungerà il suo culmine.

Il film che vede Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch protagonisti apre al Multiverso Marvel con villain e personaggi provenienti dai precedenti film dedicati a Spider-Man, per un mix di elementi che rendono unico questo lungometraggio. Spider-Man: No Way Home è disponibile dal 15 dicembre al cinema.