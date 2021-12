Android Automotive: arriva il primo browser, ma non è Android

Il primo browser per Android Automotive è arrivato, tuttavia - al contrario di quel che avremmo potuto immaginare - non si tratta di Chrome.

Con il mercato delle automobili smart sempre in continua espansione, le principali aziende del settore puntano spesso a diversi miglioramenti per i propri gioiellini. Come confermato ufficialmente infatti, il primo browser per Android Automotive è arrivato, seppur non si tratti di Chrome come era invece invece facile immaginare.

A essere scelto è stato infatti Vivaldi, che è adesso disponibile in tutte le Polestar 2, parliamo di un browser completo sotto ogni punto di vista, che permette di conseguenza agli utenti di navigare a bordo dei propri bolidi con facilità, senza che manchino funzionalità come lo streaming dei media, ad-block e la possibilità di prendere appunti.

Stando a quanto dichiarato da Vivaldi, i veicoli non registrano alcun tipo di dato di navigazione, seppur sia possibile entrare all’interno del proprio account del browser al fine di sincronizzare la cronologia delle ricerche con altre piattaforme in cui si utilizza il browser (Android, Linux, macOS e Windows).

Per il momento non abbiamo notizie relative a quando il browser giungerà anche su altre macchine all’infuori della Polestar 2, ma è già stato confermato che arriveranno degli aggiornamenti regolari con nuove funzionalità e miglioramenti, di cui non abbiamo però dettagli.