Logan Paul ha speso 3,5 milioni di dollari per delle carte dei Pokémon

Logan Paul ha speso 3,5 milioni di dollari per l’acquisto di un box sigillato della prima generazione di carte dei Pokémon. La scatola include 11 confezioni, di quelle che una volta venivano date alle edicole e ai negozi di giocattoli per la vendita delle bustine sfuse.

«Probabilmente è l’ultima volta in cui vedrete qualcosa del genere», si sente dire allo youtuber. «Almeno che qualcuno non si faccia avanti con qualcosa di simile, per quello che ne sappiamo questo è l’unica scatola originale in queste condizioni ancora in circolazione», aggiunge un esperto di carte collezionabili che compare nella clip assieme a Paul.

Logan Paul in passato aveva investito mezzo milione di dollari in un Charizard prima edizione del Set Base, ossia la primissima serie di carte collezionabili dei Pokémon. Logan Paul ha spiegato di aver acquistato la scatola sigillata anche nella speranza di trovare altre carte di pari rarità in condizioni perfette (e quindi di enorme valore).

the only known one in the world pic.twitter.com/UZEAavgD8e — Logan Paul (@LoganPaul) December 20, 2021

Ovviamente non è detto che le bustine incluse nella confezione contengano carte con un valore superiore alla cifra spesa dallo youtuber. Anche per questo motivo, Logan Paul non ha ancora rivelato cosa intenda fare delle 11 confezioni nell’immediato. Probabilmente rimarranno sigillate ancora a lungo.