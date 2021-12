L’iMac da 27 pollici è vicino alla produzione, ma niente schermo Mini-LED

Iniziano i preparativi per l'entrata in produzione dell'atteso iMac da 27 pollici. Tuttavia, sembra che non avrà un pannello Mini-LED.

Il chiacchierato iMac da 27 pollici si avvicina all’entrata in produzione. Il prodotto non è mai stato ufficialmente annunciato da Apple, ma è oggetto di diversi rumor da molti mesi. Secondo la rivista specializzata DigiTimes, i fornitori di Apple avrebbero iniziato a spedire i componenti necessari per la produzione del computer.

Siamo ancora in una fase estremamente embrionale. Il nuovo iMac da 27 pollici della Apple dovrebbe debuttare solamente verso la prima metà del 2022. Molto probabilmente il computer monterà i nuovi chip M1 Pro e M1 Max presenti assieme ai recenti MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Il design del prodotto dovrebbe essere molto simile a quello dell’iMac da 24 pollici presentato nel 2021, anche se la scocca potrebbe essere disponibile in palette di colori leggermente diverse (si parla di colori più opachi e scuri)

Ma non ci sono solo buone notizie. DigiTimes ha anche smentito un precedente rumor: sembra che il nuovo iMac da 27 pollici non avrà un display mini-LED come anticipato da diverse indiscrezioni. Al contrario, il computer potrebbe avere un normale pannello LCD.