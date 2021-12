Intel: spuntano in rete i prezzi delle CPU Alder Lake “non K”

Come riportato sulle pagine di TechRadar, Best Buy potrebbe aver svelato in anticipo i prezzi di alcuni nuovi prodotti Intel della serie di CPU Alder Lake, seppur al momento resti il fatto che non ci sono conferme ufficiali sulla questione, e che dovremo infatti aspettare degli annunci da parte della compagnia al fine di saperne finalmente di più.

Va specificato che il tutto è stato subito rimosso dalla piattaforma, ma che l’utente Momomo_us ha riportato i dettagli sulla piattaforma di Twitter, potete vedere i prezzi dei nuovi dispositivi leakati qui di seguito.

Fra i dettagli più importanti emersi troviamo gli i9-12900, che dovrebbero costare infatti 529,99$, seppur si parli della versione “non K”, e quindi non overclockabile. Per quel che riguarda invece l’Intel Core i7-12700 troviamo un prezzo di 359,99$. Il Core i5-12600 sembra pronto a essere venduto invece a 239,99$, e scendendo ancora troviamo invece l’i5-12400 che si presenta a 209,99$, i quali scendono a 179,99$ per la versione F (senza scheda video integrata).

Considerando quanto visto, possiamo immaginare che il rilascio non sia particolarmente lontano, e che anzi Intel avrà modo di approfondire i dettagli sulla situazione, forse tranquillizzando chi punta alla fascia media dell’ultima serie.