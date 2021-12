Il Signore degli Anelli: Elijah Wood non ha ancora finito di leggere il libro

Elijah Wood ha dichiarato a Esquire di non aver ancora finito di leggere Il Signore degli Anelli, e di essere in ritardo di vent'anni.

22—Dic—2021 / 11:43 AM

Considerando che il suo Frodo è diventato un’icona cinematografica, fa strano sapere che Elijah Wood non ha ancora finito di leggere Il Signore degli Anelli. L’attore ha rivelato questo particolare durante un’intervista a Esquire.

Ecco le parole dell’attore:

Il libro è denso e verboso, si tratta di un qualcosa di grandioso a livello letterario, ma pesante. Ho trovato gravoso leggerlo mentre lavoravo in contemporanea al mio personaggio. Ho cercato di pensare su come il character è stato descritto nella sceneggiatura, concentrandomi su quello. Non ho ancora finito di leggere il libro, a vent’anni di distanza, ed è una cosa ridicola, da stupidi. Tutti lo hanno letto.

I fan de Il Signore degli Anelli perdoneranno a Elijah Wood il fatto di non aver letto tutto il libro? Di certo hanno un debito di riconoscenza nei confronti di un attore che ha incarnato così bene il personaggio di Frodo, nonostante non avesse neanche letto tutto il libro.

Ricordiamo che qualche giorno fa lo stesso Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Hugo Weaving, Andy Serkis, Orlando Bloom e Viggo Mortensen hanno partecipato al The Late Show With Stephen Colbert per una trasmissione dedicata alla celebrazione dei 20 anni de Il Signore degli Anelli.