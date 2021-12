I am Groot: James Gunn conferma l’uscita della serie nel 2022 su Disney+

Tra i progetti collaterali a I Guardiani della Galassia c’è uno Special in programmazione per il prossimo anno, ed anche una serie animata dedicata al personaggio di Groot e intitolata I am Groot. Lo stesso James Gunn ha confermato che la serie I am Groot arriverà su Disney+ nel 2022.

Questo è il tweet con cui il regista, incalzato su Twitter, ha confermato l’uscita di I am Groot nel 2022.

Gunn ha dichiarato sul personaggio:

La personalità di Groot era un qualcosa che si trovava già messa nero su bianco sopra la pagine della sceneggiatura, ma ce ne dimenticavamo mentre si stava girando il primo film. Ma ora tutti conoscono Groot a tal punto da averne maggiore consapevolezza, anche da parte nostra sul set quando giriamo le scene, e ci rendiamo conto che Baby Groot è presente tutto il tempo. Penso che sia un personaggio veramente ben scritto, soprattutto rispetto al primo Groot. Non che prima fosse scritto male, ma ora sicuramente è più completo.

Per tutti gli appassionati di Groot non resta che aspettare il 2022 per vedere la serie animata I am Groot su Disney+.

