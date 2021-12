Doctor Strange in the Multiverse of Madness: finiti i reshoots, ci saranno cameo di personaggi del Multiverso

Si sono conclusi alcuni giorni fa i reshoots di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che sembra daranno spazio a cameo del Multiverso.

Sappiamo che le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono state abbastanza influenzate da Spider-Man: No Way Home, considerando che il personaggio di Benedict Cumberbatch è comparso tra i protagonisti del lungometraggio di Spider-Man, e sembra che anche i reshoots, che si sono appena completati, sono stati influenzati da questo film e dalla serie TV Loki, ed introdurranno i cameo di diversi personaggi legati al multiverso.

Nella newsletter Heat Vision del The Hollywood Reporter è stato indicato che Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha finito con i reshoots durante la scorsa settimana, non a caso durante il periodo d’uscita di Spider-Man: No Way Home, e sembra che parte delle scene rigirate siano legate proprio al lungometraggio del tessiragnatele ed anche alla serie TV Loki, due produzioni che hanno aperto alle possibilità del Multiverso.

Sembra quindi che la Marvel voglia continuare ad introdurre cameo e personaggi del Multiverso, considerando anche il fatto che il pubblico ha decisamente apprezzato queste nuove frontiere aperte negli ultimi tempi dalle produzioni della Casa delle Idee.

Doctor Strange 2 vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch, ed avrà la regia del magistrale Sam Raimi. L’uscita del film è prevista per il 4 maggio 2022.