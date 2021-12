Twitch ha bannato il canale ufficiale di Prime Video Spagna

Cortocircuito in casa Amazon: Twitch ha bannato temporaneamente il canale ufficiale di Prime Video Spagna. Nemmeno i canali di Amazon sono immuni alle stringenti policy della moderazione del sito. Il paradosso è che non si è trattato di un errore.

Twitch ha sospeso l’account per motivi fondati: il canale stava ospitando la comica spagnola Henar Álvarez, che ad un certo punto della diretta ha ben pensato di alzare la camicia per mostrare parte di un capezzolo al pubblico. “Vamos que nos banean”, ha gridato Álvarez poco prima dell’interruzione della diretta. “Facciamoci bannare”. E così è stato. Poche ore dopo il termine della diretta il canale Prime Video España è stato bannato.

La comica era ospite di Esto es un LATE, format originale trasmesso dal canale della versione spagnola di Amazon Prime Video. Twitch non consente nessuna forma di nudità sulla sua piattaforma. «Ok, e ora come lo spiego ai miei capi?», ha poi twittato l’account Twitter ufficiale di Prime Video Spagna, ironizzando sull’incidente. «Devi dire a loro che da ora in poi porterò sempre il reggiseno prima di condurre il programma», ha risposto la Alvarez.

Nel frattempo, il canale è tornato visibile. Chissà se Henar Álvarez sarà invitata ancora. La risposta ovviamente è sì: Esto es un LATE e la comica hanno ottenuto una pubblicità formidabile. Il ban è durato meno di 24 ore.