The Batman: il produttore spiega perché il film non fa parte del DC Cinematic Universe

Il produttore di The Batman, Dylan Clark, ha spiegato perché il film in uscita a marzo non farà parte del DC Cinematic Universe.

Il produttore di The Batman, Dylan Clark, ha spiegato a Slashfilm.com i motivi per cui il lungometraggio di Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista non fa parte del DC Cinematic Universe, e non è quindi incluso nella stessa linea narrativa di Justice League e degli altri film canonici.

Ecco le sue parole:

La Warner Bros. ha un multiverso in cui esplorano in maniera diversa le possibilità di utilizzare i personaggi, e noi non siamo coinvolti in tutto questo. Matt è interessato a inserire questo personaggio in un percorso capace di mostrare la sua emotività più profonda scuotendolo dall’interno.

Queste parole che definiscono una figura intensa quali sarà quella di Batman si aggiungono a quelle di Matt Reeves, che ha descritto il nuovo cavaliere oscuro come una figura spaventosa, ed in grado di ricordare Kurt Cobain. Ecco le sue dichiarazioni:

Quando scrivo, ascolto musica, e mentre stavo scrivendo il primo atto, ho messo su “Something In The Way” dei Nirvana. Così mi è venuto in mente che, invece di fare il Bruce Wayne playboy già visto altrove, può esserci un’altra versione che ha attraversato una grande tragedia ed è diventato un recluso. Quindi ho fatto questa connessione con Last Days di Gus Van Sant e l’idea di questa versione fittizia di Kurt Cobain che sta in questa sorta di maniero decadente.

The Batman uscirà al cinema il 4 marzo.