Punisher: la Marvel cambia il logo del personaggio nei fumetti

In una nuova serie a fumetti Marvel scritta da Jason Aaron, la Casa delle Idee ha mostrato il nuovo logo di The Punisher.

Marvel Entertainment ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie a fumetti dedicata al personaggio di Punisher, che mostrerà anche un nuovo logo del character. A realizzare la serie a fumetti saranno Jason Aaron alla sceneggiatura, mentre i disegni saranno curati da Jesus Saiz e Paul Azaceta.

Ecco una tavola in cui vediamo il nuovo logo di Punisher. Il cambiamento è dovuto anche alle controversie che hanno riguardato l’utilizzo del logo, soprattutto in una parte della forze armate.

La nuova serie di The Punisher sarà lanciata a marzo e proseguirà per 13 albi fino ad aprile 2023, con l’uscita di un albo al mese. Jason Aaron tornerà a scrivere The Punisher dopo essersene occupato dal 2010 al 2012. Lo stesso autore ha detto: