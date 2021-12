Microsoft Surface: distrutto un modello in una partita di Football NFL

Una recente partita di Football NFL, come mostrato in video, è costata la vita a un Microsoft Surface, il quale è stato infatti distrutto.

A quanto pare, recentemente lo sport e la tecnologia non sono andati particolarmente d’accordo. Un tablet Surface infatti, come mostrato sulla piattaforma di Twitter, è stato purtroppo distrutto durante una partita di football NFL.

Un quarterback dei Buccaneers infatti, Tom Brady, ha giocato una partita che lo ha fatto particolarmente innervosire, forse per via del fatto che non è riuscito a totalizzare alcun punto prima di essere sostituito. Dopo essere tornato in panchina con uno stato d’animo abbastanza alterato, è finito però per scagliare la sua frustrazione contro un gioiellino di casa Microsoft, come potete vedere qui di seguito.

Tom Brady destroyed one of the Microsoft Surface tablets on the Buccaneers' sideline pic.twitter.com/NOaT1sAwIh — Ben Brown (@BenBrownPL) December 20, 2021

Non sappiamo se il dispositivo abbia dato qualche problema, o se il giocatore si sia solamente trovato davanti uno dei dispositivi nel posto sbagliato al momento sbagliato, il che però non è raro, considerando che questi vengono forniti a tutte le squadre NFL.

C’è da dire che a quanto pare il dispositivo era già stato abbastanza compromesso, come si vede nella seconda parte del video a rallentatore, ed è quindi possibile che questo fosse già non funzionante, magari lì pronto per essere portato in riparazione… la quale ora risulterà di sicuro molto più difficile per il team specializzato, dopo la grave caduta.