L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, trailer italiano del film su Disney+

Disney+ ha annunciato che L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, il nuovo capitolo della famosa saga, arriverà in Italia il 25 marzo, in esclusiva sulla piattaforma streaming: ecco dunque il trailer e il poster.

Questo nuovo film d’animazione avrà per protagonista Buck, una spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba di un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparsa per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri.

Il teaser trailer mostra Buck, Crash & Eddiee e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

