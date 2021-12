Il discorso perfetto: trailer, poster e foto della commedia francese

Il nuovo film di Laurent Tirard, Il discorso perfetto, arriverà in Italia a febbraio: I Wonder Pictures ha dunque rilasciato trailer, foto e poster della pellicola.

Dopo l’uscita in patria, ecco arrivare anche in Italia la nuova commedia di Laurent Tirard, Il discorso perfetto, a partire da febbraio: I Wonder Pictures ci propone oggi il primo trailer, la fotogallery, il poster e la sinossi della pellicola.

Nel cast del film troviamo Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi e Julia Piaton.

Questa la sinossi ufficiale:

Adrien era un uomo felice, un po’ cinico e burbero forse, ma felice. Finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa”. Dopo settimane di snervante silenzio non riesce a trattenersi e le manda un messaggio, ma la trepida attesa di una replica, che forse potrebbe rimettere in ordine la sua vita, coincide con un evento tremendo: un’interminabile e noiosa cena in famiglia in cui gli viene chiesto di fare un discorso al matrimonio della sorella. E se fosse proprio questo discorso a indirizzare il corso degli eventi futuri, permettendogli di rimettersi in gioco? Intanto, il telefono tace…

Leggi anche: