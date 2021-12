Cobra Kai 5: le riprese sono già state ultimate

La quarta stagione di Cobra Kai arriverà su Netflix a capodanno, ma se vi stavate chiedendo se le avventure di Daniel, Johnny e dei loro allievi si sarebbero concluse così, vi possiamo confermare che no, non è finita, e Cobra Kai 5 è stata, in verità, già girata, come conferma un tweet dello showrunner Jon Hurwitz.

La notizia di una quinta stagione era già stata data quest’estate, senza troppo clamore. Naturalmente, non è stato annunciato altro se non il logo, a suo tempo, e dunque non sappiamo nulla sulla trama, anche se viene facile pensare che la produzione, se non l’ha già fatto a sorpresa per la quarta stagione, potrebbe recuperare in qualche modo Hilary Swank, protagonista del quarto (misconosciuto) capitolo della saga originale di Karate Kid.

Cobra Kai è una serie ambientata trent’anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?

