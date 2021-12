Spider-Man: No Way Home è il terzo migliore esordio mondiale al box office di sempre

Spider-Man: No Way Home è diventato il terzo migliore esordio mondiale al box office di sempre dietro ad altri due titoli Marvel.

Già nel primo fine settimana di uscita al cinema Spider-Man: No Way Home è stato in grado di raggiungere numeri da record, considerando che il lungometraggio è diventato il terzo migliore esordio al box office mondiale di sempre. Il film ha ottenuto nei suoi primi giorni di uscita ben 587 milioni di dollari.

Spider-Man: No Way Home diventa il terzo migliore esordio mondiale di sempre al box office dietro ad altri due lungometraggi di casa Marvel: stiamo parlando di Avengers: Endgame, che incassò 1,2 miliardi, e Avengers: Infinity War che incassò 640 milioni.

Tom Rothman di Sony ha dichiarato:

Il risultato ottenuto in questo fine settimana storico da Spider-Man: No Way Home, durante questo periodo di grandi sfide e cambiamenti sottolinea l’importanza culturale che hanno i film al cinema. Tutti noi alla Sony Pictures siamo grati ai talenti che hanno lavorato davanti e dietro la telecamera, producendo una pietra miliare di questo genere. E grazie al loro lavoro il pubblico potrà godere questo Natale di un grandioso supereroe, il mitico Spider-Man.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre.

