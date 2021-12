C’mon C’mon: trailer italiano del nuovo film con Joaquin Phoenix

Si intitola C’mon C’mon la nuova opera d’autore del cineasta Mike Mills, uscita il mese scorso negli States e prossimamente in arrivo anche nel nostro paese, grazie a Notorious Pictures, che ci offre oggi il primo trailer italiano. Nel cast del film ritroviamo un sempre intenso Joaquin Phoenix, insieme al piccolo Woody Norman e a Gaby Hoffmann.

Questa la sinossi ufficiale:

Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare. Non abituato a gestire bambini, Johnny decide di portare il nipote in viaggio con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due istaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre.

Leggi anche: