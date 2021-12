Apple M2 in arrivo nella prima metà del 2022? Si parla di nuove generazioni ogni 18 mesi

Come ripreso sulle pagine di Wccftech in seguito a un report di MacRumors, sembra che potrebbero presto esserci novità per i SoC targati Apple.

Non è passato molto da quando Apple, nel corso del suo nuovo evento dedicato ai dispositivo MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, ha avuto modo di svelare al mondo i suoi nuovi Silicon, noti come M1 Pro e M1 Max, dei System on a Chip inseriti nei dispositivi pronti a offrire performance davvero importanti. In seguito all’ufficializzazione di quelli che erano noti come M1+ fino a qualche tempo a dietro, siamo però in attesa di scoprire di più in merito a quando vedremo finalmente in via ufficiale gli M2.

E bene, a quanto pare manca mano del previsto, dato che la compagnia potrebbe rilasciare il tutto già nel prossimo anno, almeno nella prima metà. Stando a quanto riportato da MacRumors, l’azienda ha intenzione di rilasciare dei nuovi SoC ogni 18 mesi, con possibili upgrade nel mentre però. I nuovi dispositivi, per quel che sappiamo, dovrebbero essere pensati per essere costruiti sul processo a 4nm di TSMC.

Per quel che riguarda invece i loro successori, verosimilmente pronti a prendere il nome di M3, dovremmo trovarci davanti all’impiego dell’evoluzione dell’architettura N3. Considerando che gli M1 sono arrivati nel 2020, i tempi sarebbero all’effettivo maturi per l’annuncio di nuovi dispositivi, che come nome in codice sembrano avere Staten, e sarebbero distanti da noi a quanto pare solamente di qualche mese.

Non si sa al momento in quali dispositivi Apple potrebbe introdurre i suoi System on a Chip di nuova generazione, ma è probabile che – proprio come avvenuto con l’ultimo evento – in fase di annuncio il colosso sveli maggiori dettagli in tal senso, confermando quale sarà la destinazione dei prossimi gioiellini. Non abbiamo ancora a che fare con informazioni ufficiali, e restiamo in attesa di comunicazioni dalla compagnia, che non ha svelato i suoi prossimi piani.