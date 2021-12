The Batman: le cover di Empire Magazine dedicate al cavaliere oscuro ed a Catwoman

Empire Magazine ha dedicato due copertine ai protagonisti di The Batman: stiamo parlando di Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro e di Catwoman interpretata da Zoe Kravitz. Il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022.

Ecco le copertine di Empire Magazine dedicate a The Batman, con Catwoman ed il cavaliere oscuro in primo piano. In più potete vedere anche una cover artistica disegnata da Jock.

Il regista Matt Reeves, presentando il film, ha descritto questo Batman come il più spaventoso di sempre. Ecco le sue parole:

Penso che questo film mostri il Batman più spaventoso che si sia mai visto. E questo perché l’idea di ciò che fa Batman è spaventosa. Quello che fa il cavaliere oscuro in questa storia è un qualcosa che non si è mai visto fino ad ora. Sarà un film d’azione, una detective story ed un thriller psicologico.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.