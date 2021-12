Microsoft Teams: arriva la crittografia End-to-End per le chiamate individuali

Le chiamate individuali di Microsoft Teams, come riportato sulle pagine di The Verge, supportano ora la crittografia End-to-End.

Un nuovo aggiornamento di Microsoft Teams ha reso la piattaforma di Microsoft maggiormente sicura, visto che – come confermato dalla compagnia – e riportato da The Verge, in seguito all’annuncio i lavori sono finalmente terminati. Parliamo infatti del risultato di un test pubblico avvenuto dal mese di ottobre, che si è finalmente concretizzato nell’inserimento ufficiale della crittografia End-to-End per le chiamate di Teams.

Va specificato che, almeno al momento, la funzionalità è ristretta esclusivamente alle chiamate individuali, fra un massimo di due utenti, ma è probabile che il tutto venga ampliato in futuro. Trovate qui di seguito la dichiarazione di John Gruszcyk, technical product manager di Microsoft, riportata da The Verge:

Diversi clienti enterprise negli Stati Uniti e in Europa da varie industrie, come quella aerospaziale, produttiva, delle telecomunicazioni e dei servizi professionali, sono nel processo di rilascio dell’E2EE (Crittografia End-to-End) per le chiamate di Teams.

Non si tratta ovviamente di un cambiamento che gli utenti avranno modo di notare più di tanto, ma l’aumento di sicurezza per il servizio fa sicuramente piacere, specialmente considerando che la piattaforma viene usata continuamente anche dalle imprese e non solamente dai singoli consumatori.