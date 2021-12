La marina militare statunitense ha usato un cannone laser per neutralizzare un bersaglio

La marina militare statunitense ha testato con successo la tecnologia LWSD, un sistema di difesa laser in grado di neutralizzare minacce non convenzionali.

La marina militare statunitense, l’U.S. Navy, ha annunciato di aver testato con successo un nuovo cannone laser progettato per scopi di difesa. Il dispositivo è in grado di eliminare piccole minacce, come le navi bomba utilizzate dai ribelli della fazione Houthi in Yemen. Durante il test, avvenuto nel mare mediorientale, l’arma laser è stata utilizzata per distruggere alcuni oggetti galleggianti.

Il cannone laser è stato montato sulla nave USS Portland, in servizio nel Golfo di Aden. Una versione precedente del sistema Laser Weapon System Demonstrato era già stato usato con successo a maggio del 2020, durante un precedente test. All’epoca la marina militare aveva condiviso un video di dimostrazione dell’arma.

L’arma è stata progettata con lo scopo di proteggere le navi della marina statunitense da minacce non convenzionali, come le navi drone, utilizzate come kamikaze, dispiegate dai ribelli Houthi e probabilmente realizzate grazie al supporto degli ingegneri dell’Iran.

L’interesse della difesa statunitense per la tecnologia laser non è recente. Le armi laser garantiscono tempi di reazione pressoché istantanee e non richiedono nemmeno l’impiego di munizioni – con chiari vantaggi in termini di costi e logistica. A febbraio del 2021 sempre la marina statunitense aveva mostrato il sistema Tactical Ultrashort Pulsed Laser for Army Platforms, definito ‘l’arma laser più potente al mondo‘. A maggio del 2019 l’aeronautica statunitense aveva testato con successo un altro sistema, chiamato SHiELD, progettato per neutralizzare i missili in volo.