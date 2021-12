Adidas presenta una prima collezione di NFT: il token garantisce una felpa ‘reale’ con il logo dei Bored Ape Yacht Club

Adidas ha collaborato con alcuni dei più blasonati nomi dei crypto-collezionabili, lanciando una collezione di NFT che unisce esclusività digitale a capi d’abbigliamento in edizione limitata (ed estremamente costosi).

Si inizia con un NFT digitale che garantisce la possibilità di ottenere un’esclusiva felpa con i loghi di Bored Ape Yacht Club, Punks Comics e GMoney. L’NFT è stato messo in vendita in queste ore a 0,2 ETH, ossia 800 dollari. Tanto? Troppo? Sicuramente nulla di economico. Ma per una volta stiamo parlando di un token digitale che offre accesso a dei prodotti fisici e tangibili.

«Adidas è entrata nel metaverso. Vogliamo scoprire il modo migliore per fare le cose più fighe all’interno di questo spazio», ha detto Tareq Nazlawy, dirigente di Adidas che si occupa di Digital Growth. Nazlawy ha anche spiegato che Adidas coinvolgerà le community di appassionati di NFT in futuri progetti.

Adidas non ha rivelato il numero di NFT che verranno venduti durante la prima release. L’azienda non ha nemmeno rivelato i dettagli dello smart contract scelto per il token. Ad esempio non sappiamo se Adidas prenderà una commissione su ogni transazione dei suoi NFT all’interno dei mercati secondari (come OpenSea).

La felpa mostrata in queste ore è solo l’inizio, anticipa Adidas. In futuro arriveranno diversi altri prodotti che uniranno NFT digitali a vestiti in edizione limitata fisici. Adidas ha già fatto intendere che nell’immediato futuro verrà presentata anche una collezione di Yeezys ibridata con il metaverso e il mondo degli NFT.

Adidas in questo modo mette il piede in due scarpe: drop di vestiti esclusivi alla ‘Supreme’ da una parte, collezionabili digitali per geek appassionati di NFT dall’altra. Una mossa che probabilmente si dimostrerà vincente.

Contestualmente, anche Nike ha puntato sull’NFT acquistando RTFKT Studios, un’azienda che produce scarpe e altri collezionabili virtuali. Ne abbiamo parlato qui.