Una Famiglia Vincente – King Richard: nuovo trailer del film con Will Smith

Uscirà il 13 gennaio Una Famiglia Vincente – King Richard, il biopic sportivo con protagonista Will Smith nei panni del padre (e allenatore) di Serena e Venus Williams, le tenniste di fama internazionale. Warner Bros. Pictures rilascia oggi il nuovo trailer del film, diretto da Reinaldo Marcus Green, che ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Zach Baylin.

Aunjanue Ellis interpreta la madre delle ragazze, Oracene “Brandi” Williams; Saniyaa Sidney e Demi Singleton interpretano Venus e Serena Williams. In più, abbiamo Tony Goldwyn nei panni dell’allenatore Paul Cohen e Jon Bernthal in quelli dell’allenatore Rick Macci. Fanno parte del cast anche Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate.

Questa la sinossi ufficiale:

Basato su una storia vera che ispirerà il mondo, “Una Famiglia Vincente – King Richard” della Warner Bros. Pictures ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Il due volte candidato all’Oscar Will Smith (“Ali”, “La ricerca della felicità”, “Bad Boys for Life”) interpreta Richard, sotto la direzione di Reinaldo Marcus Green (“Monsters and Men”). Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

