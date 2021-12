Supereroi: tre clip dalla nuova commedia romantica di Paolo Genovese

A una settimana dall’uscita in sala, ecco arrivare le prime clip da Supereroi, commedia romantica firmata Paolo Genovese che vede protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca: vi presentiamo dunque le scene prescelte, dai titoli “Primo incontro”, “Festa” e “Discussione”.

Nel cast del film, in uscita nelle sale il 23 dicembre giusto in tempo per Natale, anche Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Linda Caridi e Elena Sofia Ricci, oltre a Linda Caridi, Gwendolyn Gourvenec, Flavio Parenti, Angelica Leo, Giacomo Mattia.

Questa la sinossi ufficiale:

Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.

