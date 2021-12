NVIDIA mette in palio 3 PC a tema Matrix Resurrection con RTX 3080 Ti e RTX 3090, ma non in Italia

NVIDIA ha lanciato una nuova iniziativa piuttosto interessante per celebrare l'arrivo di Matrix Resurrections, con 3 PC top-end attualmente in palio.

Nonostante l’estrema carenza di scorte che riguarda attualmente il settore della tecnologia, NVIDIA trova di tanto in tanto dei modi per premiare degli utenti, e questa volta la compagnia ha scelto di farlo con dei computer a tema Matrix Resurrections. Si tratta di dispositivi che arrivano proprio appena prima dell’arrivo del nuovo film, i quali si presentano come device top-end grazie a delle schede grafiche davvero ottime all’interno, anche se purtroppo gli utenti italiani non possono partecipare all’estrazione.

Il tutto è stato realizzato in collaborazione con Warner Bros., per dar vita a delle macchine con all’interno GPU RTX 3080 Ti e RTX 3090, che completano dei setup raffreddati a liquido custom, con istruzioni precise svelate sul sito ufficiale dell’iniziativa (lo trovate qui).

Come se non bastasse, chi non si troverà fra i fortunati vincitori che otterranno uno di questi 3 dispositivi, potrà comunque partecipare a un’estrazione per 5 cover di RTX 3080 Ti a tema Matrix, estremamente rare (anche più delle schede stesse).

Speriamo ovviamente che per le prossime volte la compagnia abbia modo di orientare una delle sue interessanti iniziative anche verso il nostro territorio, seppur questi magnifici dispositivi possano comunque essere ammirati da tutti.