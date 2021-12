Matrix Resurrections: i nuovi character poster di Trinity, Morpheus e Bugs

Trinity (Carrie-Anne Moss), Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) e Bugs (Jessica Henwick) campeggiano in posa plastica sui loro nuovi poster dedicati e creati per la promozione di Matrix Resurrections, nuovo capitolo della storica saga di fantascienza in arrivo nei cinema il 1 gennaio.

Neo non sarà solo nel suo nuovo viaggio all'interno di Matrix. #MatrixResurrections, solo al cinema dal 1 gennaio 2022. Posted by MatrixResurrections on Wednesday, December 15, 2021

Matrix Resurrections è il tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

Leggi anche: