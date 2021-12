Le Storie di Instagram durano di più: si passa a 60 secondi dai 15 attuali, ma…

Instagram testa una durata maggiore delle Storie: dai 15 attuali si passa a 60 secondi. Per il momento si tratta di un test riservato a pochissimi utenti selezionati

Instagram vuole provare a vedere cosa succede se si allunga la durata massima delle Storie, i contenuti effimeri che scadono dopo 24 ore. Alcuni utenti selezionati sono stati invitati a partecipare ad un’esclusiva fase di testing e potranno caricare Storie con una durata massima di 60 secondi. Ossia quattro volte la durata normale di una Storia.

Il social viene incontro alle esigenze degli utenti, che già oggi spezzettano video più lunghi in più storie. Grazie ad una maggiore durata delle clip l’esperienza di fruizione dovrebbe finalmente risultare più fluida e comoda. Possono festeggiare di certo gli utenti più prolissi e logorroici. Tutti gli altri? Chissà.

In realtà Storie più lunghe dovrebbero rimuovere diversi limiti alla creatività dei content creator e non solo, permettendo ad Instagram di inseguire TikTok nel campo del micro-entertainment.

Attualmente la feature è ancora in fase di test e riguarda una piccola selezione di utenti. Non sappiamo se e quando il test verrà esteso anche ad altri utenti, né tantomeno se la feature un domani verrà poi implementata a livello ufficiale per tutti.