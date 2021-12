Dune: James Cameron lo definisce epico, al contrario dei film Marvel

16—Dic—2021 / 11:44 AM

I film Marvel sono diventati uno strumento di paragone per tanti motivi e situazioni diverse, ed ultimamente a chiamarli in causa è stato anche James Cameron, il popolare regista che in una conversazione con Denis Villeneuve ha parlato del fatto che, a suo parere, Dune sia un film che trasuda epicità, al contrario dei lungometraggi Marvel.

Ecco le dichiarazioni di James Cameron che ha confrontato il Dune di Villeneuve con i film Marvel:

La cosa che mi colpisce più di Dune è il fatto che sia un film epico, ed è un termine che utilizzo in maniera specifica, paragonandolo alle produzioni di David Lean ed ai lungometraggi de Il Signore degli Anelli. Poi ci sono film che mostrano eventi epici, come le distruzioni di città, e questo riguarda il Marvel Universe, che però non mi sembrano affatto epici. Bisogna avere la disciplina, il vocabolario, il modo di realizzare qualcosa di epico a livello cinematografico, ed il saper mostrare certi tipi di immagini con una certa musica.

