Pacific Rim 2: Guillermo del Toro racconta l’idea per il suo film mai fatto

Guillermo del Toro ha raccontato a The Wrap le idee su cui si basava la sua sceneggiatura di Pacific Rim 2 che non è stata mai adattata.

Guillermo del Toro ha di recente parlato dei piani che aveva in mente per Pacific Rim 2, ed il filmmaker ha raccontato di diversi spunti interessanti per il lungometraggio, tra i quali l’idea d’inserire anche i viaggi nel tempo.

Ecco le parole di Guillermo del Toro a The Wrap sul suo Pacific Rim 2:

Il villain sarebbe stato un personaggio tecnologico in grado di creare una sorta di internet 2.0, con i protagonisti che si rendono conto che lui si è impossessato di tutti i brevetti in un solo giorno, e che in realtà appartengono ad i precursori, e che i precursori provengono da migliaia di anni in avanti nel futuro. Loro stanno cercando di far sopravvivere la Terra, e quindi vediamo questi bio-costumi che sembrano alieni, ma non lo sono. Ci troviamo proprio al loro interno. Insomma, si creano dei paradossi interessanti.

Ricordiamo che del Toro aveva realizzato una sceneggiatura di Pacific Rim 2, ma che il progetto è completamente cambiato una volta che al timone del film è salito Steven S. DeKnight. Quello che è divenuto successivamente Pacific Rim: Uprising ebbe la sceneggiatura curata da Jon Spaihts, mentre quella di del Toro venne rigettata.