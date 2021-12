Instagram sembra aver raggiunto i 2 miliardi di utenti e non volerlo ammettere

Come da poco riportato, sembra che Instagram abbia raggiunto i due miliardi di utenti, anche se delle dichiarazioni potrebbero non arrivare in tal senso.

Sembra che Instagram abbia finalmente superato un traguardo molto importante, seppur a quanto pare spegnere le candeline non sarà proprio la prossima mossa di Meta. Non parliamo di un anniversario in realtà, ma di una base di utenti raggiunta davvero mostruosa, che stando a un report di CNBC ammonta infatti a un totale di 2 miliardi, come ripreso anche sulle pagine di The Verge.

Il tutto è stato comunicato infatti internamente, e non è stata ancora effettuata alcun tipo di comunicazione da parte del colosso dei social network, considerando tra le altre cose che questa potrebbe non arrivare mai. Per assurdo infatti, agli occhi della compagnia, sembra che questo non sia un numero particolarmente positivo. Nel corso degli ultimi mesi, non sono mancate segnalazioni che hanno accusato il social network di risultare troppo importante per gli utenti più piccoli, e cifre del genere non potrebbe che attirare ulteriori lamentele.

Il primo traguardo di questo tipo era stato raggiunto solamente nel 2018, quando un totale di 1 miliardo di utenti era stata infatti confermata in via ufficiale da parte di Instagram. Pare ci siano quindi voluti un totale di 3 anni per riuscire a doppiare il risultato, seppur i numeri precisi non siano ancora ufficiali e vadano presi con le pinze, e non ci resta da vedere quanti altri anni potranno volerci per arrivare addirittura a 3 miliardi.

Restiamo al momento in attesa di sapere se la compagnia parlerà della situazione, con TikTok che continua a correre alle calcagna del social network e sembra pronto a raggiungere la sua posizione e superarlo nel corso del tempo, considerando l’enorme boom che la piattaforma pensata per lo sharing di brevi contenuti video sta avendo attualmente. Nel mentre, ulteriori indagini sul discorso legato ai minori potrebbero fare capolino.