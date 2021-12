Il primo SMS della storia diventa un NFT, il ricavato andrà interamente in beneficenza

Il primo SMS della storia diventa un NFT. Verrà battuto all’asta da Vodafone, con il ricavato che andrà interamente in beneficienza. Il primo SMS risale al 3 dicembre del 1992, proprio in vita delle feste natalizia. Non a caso l’SMS recita un messaggio di appena 15 lettere: “Merry Christmas“. Buon Natale.

L’SMS di prova venne spedito proprio grazie alla rete mobile di Vodafone ed era indirizzato a Richard Jarvis, dipendente della compagnia telefonica. L’asta si svolgerà il 21 dicembre 2021 ad Aguttes, in Francia. Le offerte verranno presentate nella criptovaluta Ethereum. L’intero ricavato della vendita della copia virtuale dell’SMS andrà in donazione all’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati

Trent’anni fa la trasmissione di quel breve messaggio di testo ha fatto la storia della tecnologia delle comunicazioni mobili. Sette anni dopo quel primo SMS, nel 1999, è diventato poi possibile inviare messaggi di testo su più reti, accelerando l’adozione della tecnologia. Oggi miliardi di persone in tutto il mondo si scambiano gli auguri di Natale, Hanukkah, Eid e molte altre festività sotto forma di testi, video, messaggi audio ed emoji. Il mondo è diventato più connesso grazie a quel primissimo “Merry Christmas”

si legge in un comunicato di Vodafone.