Huawei ha un ruolo molto più importante di quanto pensassimo nella sorveglianza della Cina

Il Washington Post ha ottenuto e pubblicato alcune slide che rivelerebbero il ruolo di Huawei nelle politiche di sorveglianza del governo della Cina. Si tratterebbe, scrive il quotidiano, di un rapporto di collaborazione estremamente più diretto ed importante di quanto si pensasse in passato.

Il WaPo ha messo le mani su oltre 3.000 slide di Huawei. La maggior parte dei documenti sono indicati come confidenziali. Il quotidiano non specifica il pubblico per cui sono state pensate. È verosimile che si tratti del contenuto di una presentazione destinata agli ufficiali e ai funzionari del Governo della Cina.

Nelle slide Huawei spiega meticolosamente come il Governo può usare la sua tecnologia per spiare e sorvegliare i cittadini, ad esempio elencando software per riconoscere una persona solamente dalla sua voce, oppure soluzioni per tracciare gli spostamenti dei dissidenti politici.

Nelle slide si parla anche dell’utilizzo delle tecnologie di Huawei all’interno di quelle che l’azienda definisce ‘prigioni intelligenti‘. I giornalisti del Washington Post hanno ricollegato la tecnologia dell’azienda cinese anche ad alcune prigioni attive nella regione dello Xinjiang, ossia dove avvengono le persecuzioni del regime cinese a danno del gruppo etnico degli uiguri.

Huawei nel frattempo ha smentito la paternità delle slide. “Non sappiamo nulla dei progetti menzionati dal Washington Post. Huawei, come molte altre aziende, fornisce servizi di Cloud in linea con gli standard dell’industria”, si legge in un comunicato dell’azienda cinese.

I documenti confermerebbero almeno in parte i sospetti delle agenzie d’intelligence statunitensi sui legami tra Huawei e le autorità cinesi – incluso esercito e forze di polizia. A partire dal 2019 Huawei è stata inserita nell’Entity List del Governo degli USA, perdendo la possibilità di stringere accordi con qualsiasi azienda statunitense. Le sanzioni statunitense hanno di fatto annullato la dominance di Huawei all’interno del mercato internazionale degli smartphone.