Spider-Man: No Way Home, un nuovo spot con scene inedite

Peter Parker se la deve vedere con Goblin, Doc Ock ed Electro nel nuovo, inedito spot di Spider-Man: No Way Home appena rilasciato da Marvel e Sony Pictures.

Direttamente dall’account Twitter ufficiale di Spider-Man: No Way Home arriva un nuovissimo spot che vede Peter Parker fronteggiare le sue nuove nemesi, ovvero i mortali avversari provenienti dal Multiverso.

No good deed goes unpunished. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters starting this THURSDAY. 🎟: https://t.co/5ApQTF7J6m pic.twitter.com/3eIQ59xzTy — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) December 12, 2021

“Nessuna buona azione rimarrà impunita” è il monito che Goblin (Willem Dafoe) riserva al protagonista: possiamo inoltre vedere qualche nuova inquadratura dedicata a Doc Ock, Electro e a un salvataggio in extremis di Spidey nei confronti di MJ.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

