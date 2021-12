Paul Thomas Anderson difende i cinecomics: “Spider-Man riporterà il pubblico al cinema”

Paul Thomas Anderson non è un regista di cinecomics, ma, a differenza di altri grandi autori, ha voluto difendere i cinecomics, aggiungendo che, proprio grazie a queste produzioni, la gente sta tornando a riempire le sale cinematografiche anche in questo periodo di pandemia, e per questo motivo ha voluto citare Spider-Man.

Ecco le parole di Paul Thomas Anderson:

Molte cose sono diventate complicate a causa della sovrabbondanza di cinecomics e con lo streaming, però credo che ci si stia preoccupando troppo dei film sui supereroi. A me piacciono. Sembra che oggi ci sia un qualcosa di così popolare al punto da aver rovinato gli altri film, ma io non sento tutto ciò. Ad esempio, siamo tutti ansiosi di vedere le persone ritornare al cinema, e sapete cosa li riporterà in sala? Spider-Man. Perciò cerchiamo di essere felici per tutto questo.

Nel frattempo il 25 dicembre arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo film di Paul Thomas Anderson: stiamo parlando di Licorice Pizza, lungometraggio che ha nel cast Maya Rudolph e Tom Waits, il figlio di Phillip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Alana Haim, Benny Safdie, Nate Mann, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Destry Allyn Spielberg e Sean Penn.