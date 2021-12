A Nightmare On Elm Street entra a far parte della prestigiosa Libreria del Cogresso degli Stati Uniti

Il film cult horror A Nightmare on Elm Street di Wes Craven è stato riconosciuto come culturalmente rilevante ed è entrato a far parte della Libreria del Congresso.

A Nightmare On Elm Street, il film di Wes Craven che ha dato il via alla popolare saga horror con protagonista l’iconico Freddy Krueger di Robert Englund, ha ottenuto un risultato prestigioso: il lungometraggio è entrato a far parte del National Film Registry della Libreria del Congresso, in lingua originale Library of Congress. Si tratta della biblioteca nazionale degli Stati Uniti d’America, che con i suoi 158 milioni di documenti custoditi è la più grande biblioteca del mondo.

Il National Film Registry (NFR) è il registro per la selezione di film dal National Film Preservation Board degli Stati Uniti per la loro conservazione nella Biblioteca del Congresso. Il fatto che A Nightmare On Elm Street sia entrato a far parte della Libreria del Congresso rappresenta un grande risultato a livello culturale per il film di Wes Craven, considerando che solo pochi film horror ne fanno parte. Tra questi possiamo citare Dracula, La moglie di Frankenstein, Alien, Psycho, Rosemary’s Baby Shining e L’Esorcista.

A Nightmare On Elm Street è entrato far parte della National Film Registry della Biblioteca del Congresso perché considerato “storicamente, culturalmente ed esteticamente significativo”. Tra i 25 film selezionati per questo 2021 troviamo anche Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, Wall-E e Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello.