Hawkeye: due nuovi character poster e le foto del quarto episodio

Arrivano online, tramite l’account Twitter ufficiale della serie, le foto ufficiali del quarto episodio di Hawkeye e due character poster, dedicati ai personaggi di Eleanor Bishop (interpretata da Vera Farmiga) e Jack Duquesne (Tony Dalton).

Il tempismo con cui arrivano è curioso: forse nella quinta puntata (da cui ci si aspettano rivelazioni scottanti) i due personaggi avranno un ruolo prominente? Lo scopriremo domani.

Look who decided to show up this holiday season! Episode four of Marvel Studios’ Hawkeye is now streaming on @DisneyPlus. #YelenaBelova pic.twitter.com/i6OlpisYHv — Hawkeye (@hawkeyeofficial) December 13, 2021

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Gli episodi dell’attesissima serie Marvel Studios in sei parti saranno disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì.

Leggi la recensione del quarto episodio della serie: