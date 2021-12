Harry Potter e la pietra filosofale: una prima edizione del libro all’asta per 471.000$

Nel corso di più di vent’anni, Harry Potter ha fatto segnare record di tutti i tipi, nelle sue varie incarnazioni. E mentre la sua riedizione cinematografica ha conquistato il botteghino italiano lo scorso fine settimana, un’altra notizia relativa al maghetto di J.K. Rowling fa il giro del mondo e riguarda un’asta in cui una prima edizione del romanzo Harry Potter e la pietra filosofale è stato battuta all’asta per ben 471.000$ (partendo da una comunque sostanziosa base d’asta di 75.000$), come testimoniato dal video in calce.

A new #WORLDRECORD for Harry Potter! A first edition hardback of #JKRowling’s “#HarryPotter and the Philosopher's Stone” opened live bidding at $75,000. Heated bidding drove the final price to $471,000. Auctioneer Mike Provenzale makes the magical call!✨https://t.co/Qo6SnPFI3v pic.twitter.com/Epor6e40VG — Heritage Auctions (@HeritageAuction) December 9, 2021

Nel frattempo, ieri è uscito il trailer del terzo episodio della saga prequel, Animali Fantastici: I Segreti di Silente, mentre l’attesissima reunion del cast originale della saga cinematografica, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, è atteso per capodanno.

Sky e NOW celebreranno il 20° anniversario di Harry Potter in grande stile durante le festività, con la prima TV assoluta di Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts e di Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses. Arriverà il 1 gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA, lo speciale che vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa.

Arriverà inoltre dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.

