Toyota e quell’optional che è possibile usare solo pagando un abbonamento mensile

Toyota proporrà l'optional Remote Connect, per avviare l'auto da smartphone, esclusivamente in abbonamento. La funzione costa 8$ al mese.

Toyota ci prova: i clienti dovranno pagare un abbonamento mensile per usare un optional offerto su alcune sue auto di nuova generazione. Ma altri esperimenti simili di altre case automobilistiche sono tutti falliti.

La funzione si chiama Remote Connect, consente di avviare il motore dell’auto da remoto, grazie ad un pulsante sulle chiavi. È anche possibile usare un’app per smartphone, smart watch e alcuni device per la domotica smart. L’optional viene offerto su alcune vetture prodotte dal 2018 in poi. La funzione è interessante e decisamente comoda . Peccato che per averla è necessario pagare un abbonamento di ben 8 dollari al mese. 80$ se si intende pagare in anticipo per 12 mesi.

Toyota offre un periodo di prova (molto generoso) assieme ad alcuni pacchetti di optional. La novità è stata segnalata per la prima volta su Reddit ed è nel frattempo stata confermata dalla casa automobilistica.

In realtà è possibile accedere alla funzione Remote Connect quasi gratuitamente. Basta infatti acquistare i pacchetti Audio Plus e Audio Premium: il primo, assieme ad altri optional, offre 10 anni di utilizzo, il secondo tre anni. Molti clienti, dunque, potrebbero non accorgersi nemmeno dell’esistenza dell’abbonamento e beneficiare comunque della funzione Remote Connect.

Quello che non si capisce è come mai Toyota abbia deciso di associare un abbonamento proprio a questa funzione, che intuitivamente non sembra richiedere chissà quali infrastrutture cloud. Non è la prima volta che una casa automobilistica propone un optional assieme ad un abbonamento, almeno all’apparenza, ingiustificato.

BMW ci aveva provato con Apple Car Play, che voleva proporre esclusivamente in cambio di un abbonamento mensile (più 300$ una tantum al momento dell’acquisto della vettura). Dopo le proteste dei consumatori, la casa automobilistica ha poi deciso di offrire il servizio gratuitamente.

Porsche, sulla sua Porche Taycan, offre diversi ADAS in abbonamento, come l’Active Lane Keeping. Cadillac, invece, addebita ai suoi clienti 25 dollari al mese per l’utilizzo di Super Cruise, un sistema di guida semi-autonoma avanzato.