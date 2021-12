OnePlus Nord 2 CE: un report potrebbe aver anticipato le specifiche tecniche

Sembra che il nuovo OnePlus Nord 2 CE, noto anche con il nome in codice Ivan, si presenterà al contrario di quanto sospettato con un SoC targato MediaTek, come da poco riportato sulle pagine di 91Mobiles. Parliamo di un portale piuttosto affidabile per quel che riguarda le anticipazioni del mercato tech, anche se resta ancora il fatto che è bene prendeere il tutto con le pinze fino a che non avremo una conferma ufficiale del colosso.

I nuovi dispositivi, stando a quel che sappiamo dovrebbero essere inizialmente lanciati nel mercato cinese, anche se per fortuna dopo qualche tempo il tutto dovrebbe essere espanso anche a livello globale, verosimilmente con un’inclusione che riguarda il nostro paese. Quanto emerso è che i dispositivi dovrebbero essere lanciati con all’interno un SoC Dimensity 900 di MediaTek, già per la metà di febbraio, e non manca anche qualche suggerimento relativo alle altre specifiche tecniche dei nuovi telefoni.

Sembra che i device offriranno infatti uno schermo AMOLED da 6,4 pollici, con un supporto al 5G grazie al processore e una quantità di RAM che va da 6 a 12 GB, assieme a opzioni per il taglio della memoria di archiviazione invece da 128 GB o 256 GB. I device dovrebbero essere lanciati con OxygenOS 12 all’interno. Per quel che riguarda le fotocamere, 91Mobiles suggerisce l’utilizzo di un sensore da 64 MP OmniVision primario, accompagnato da un 8 MP ultra grandangolare e un 2 MP macro, con un 16 MP per i selfie a completare il tutto. A chiudere il setup troviamo una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Non ci sono ancora foto del design, anche se sembra che questo ospiterà ancora una volta il jack da 3,5 mm per le cuffie, e che il Gorilla Glass (con una punch-hole) garantirà la massima protezione, assieme a cornici spesse. Restiamo quindi al momento in attesa di conferme da parte della compagnia, sperando che queste non si facciano attendere molto.