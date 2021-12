Instagram permette ora di rispondere ai commenti con dei Reel

Fra gli aggiornamenti che coinvolgono i social network non mancano a volte delle feature potenzialmente davvero in grado di rivoluzionare l’esperienza degli utenti. Ad abbracciare una migliora di questo tipo è adesso Instagram, come svelato dalla compagnia in via ufficiale, visto che all’interno della piattaforma sono ora state integrate le risposte attraverso i Reel.

Esatto, sarà infatti possibile per gli utenti rispondere a dei commenti con dei brevi video, proprio i Reel della piattaforma targata Meta, che potenzialmente grazie a questo metodo avranno modo di spopolare al meglio fra i membri della community del social network. Trovate qui di seguito il post Twitter ufficiale in cui la funzionalità è stata annunciata.

We love the communities that creators have built on Instagram. 😊❤️

That’s why we’re excited to launch Reels Visual Replies, a new feature to interact with your audience. You can now reply to comments with Reels and the comment will pop up as a sticker. pic.twitter.com/dA3qj1lAwE

— Instagram (@instagram) December 10, 2021