WhatsApp nasconde ora l’ultimo accesso agli estranei e ad alcune app

Come confermato dal supporto di WhatsApp, ora i contatti con cui non si ha ma chattato non possono più vedere il proprio ultimo accesso su WhatsApp.

Come notato da alcuni utenti e riportato in rete, la piattaforma di WhatsApp ha avviato una nuova misura di sicurezza per gli utenti, la quale è stata confermata direttamente dal supporto della piattaforma, e anche se difficile da notare risulta al contempo molto importante. Parliamo nello specifico del fatto che ora l’applicazione nasconde il proprio ultimo accesso a tutti i contatti con cui non si ha mai avviato una chat, ma che hanno il proprio numero.

Ciò ha l’obiettivo non solo di bloccare i controlli “manuali” dello stato online da parte di sconosciuti, ma anche quello di fermare dei software di terze parti. Il controllo dell’ultimo stato può in alcuni casi far stare tranquilli i propri conoscenti, se magari non si ha notizie di qualcuno da un po’ e si nota che questo è online o ha effettuato un accesso da poco, ma ci sono casi in cui la situazione può sfuggire di mano.

Come riportano le pagine di WABetaInfo infatti, sono disponibili gratis diverse app che si prendono la briga di stilare un log con tutti gli ultimi accessi di alcuni contatti, e mentre il tutto risulta più “accettabile” per quelli che si conosce, lo stesso non si può dire per gli sconosciuti. Considerando che gli account di queste app non hanno mai avviato una chat con chi tracciano, ora il loro utilizzo è totalmente disattivato, misura che la compagnia ci teneva ad applicare.

Resta ovviamente il fatto che nel caso in cui non si veda l’ultimo accesso di qualcuno che si conosce, questo potrebbe avervi eliminato dalla lista dei contatti con questa opzione specifica, grazie alle nuove opportunità fornite dall’applicazione sul campo della privacy. Va specificato che la nuova politica relativa agli ultimi accessi vale anche per gli account business, e che è quindi ora necessario intraprendere una conversazione per vedere se i relativi responsabili si trovano online o meno.