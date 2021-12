Anne Rice addio: morta a 80 anni l’autrice di Intervista col vampiro

Autrice tra le più famose del romanzo fantastico, Anne Rice ci ha lasciati all’età di ottant’anni, per complicazioni susseguite a un ictus. Lo ha annunciato il figlio Christopher, con un post dalla pagine ufficiale della scrittrice.

Questo il messaggio:

Carissimi, sono il figlio di Anne, Christopher, e mi spezza il cuore portarvi questa triste notizia. Questa notte Anne ci ha lasciato, a causa di complicazioni seguite ad un ictus. Ci ha lasciato quasi diciannove anni dopo mio padre, suo marito Stan. L’immensità del cordoglio della nostra famiglia non si può spiegare.

Come madre, il suo supporto per me è stato incondizionato: mi ha insegnato ad abbracciare i miei sogni, rigettare le conformità e sfidare le oscure voci della paura e del dubbio.

Come scrittrice, mi ha insegnato a buttar giù i confini dei generi e abbandonarmi alle mie ossessive passioni.

Nelle sue ultime ore, mi sono seduto a fianco al suo letto d’ospedale, in contemplazione dei suoi traguardi e del suo coraggio, pieno di ricordi di una vita che ci ha portato dalle nebbie della baia di San Francisco alle magiche strade di New Orleans agli scintillanti panorami della California del sud.

(…) Nel corso dei questi ultimi anni, i vostri contributi a questa pagina le hanno portato molta gioia, oltre a un profondo senso di amicizia e comunità. Anne sarà seppellita nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans, con una cerimonia privata. L’anno prossimo si terrà una celebrazione della sua vita a New Orleans. Sarà un evento aperto al pubblico e vedrà la partecipazione dei suoi amici, lettori e fan che le hanno portato così tanta gioia e ispirazione nel corso della sua vita.