Xiaomi 12: la ricarica rapida potrebbe deludere i fan

Siamo ancora in attesa di poter finalmente scoprire di più in merito ai nuovi Xiaomi 12, che verranno presentati verosimilmente già nel corso di questo mese. Tuttavia, mentre delle piacevoli novità hanno avuto modo di farsi sentire, come ad esempio per quel che riguarda l’introduzione all’interno dei gioiellini del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1, si parla questa volta di un dettaglio che potrebbe deludere gli utenti, che infatti fino a oggi sembrava decisamente migliore.

Abbiamo a che fare nello specifico con la velocità di ricarica degli articoli, e mentre si parlava di 100 W, permessi grazie all’introduzione del nuovo System on a Chip realizzato da Qualcomm, a quanto pare, come svelato da una certificazione e ripreso sulle pagine di GizChina, dovremo accontentarci di 67 W. Si parla quindi di un dato che potrebbe deludere moltissimi utenti, abituati a standard di Xiaomi decisamente migliori, anche se delle conferme non si sono ancora fatte vedere.

Le speculazioni parlavano nello specifico del supporto alla ricarica rapida fino a 120 W, che forse non è ancora ritenuta sufficientemente stabile da parte del colosso, o magari potrebbe essere bloccata dietro delle barriere di implementazione legate ai costi. Non è infatti detto che mentre il modello base si “accontenterà” dei 67 W, il migliore, verosimilmente il Pro, non riuscirà a soddisfare le premesse che gli utenti si aspettano.

Stando al noto tipster Digital Chat Station, gli Xiaomi 12 dovrebbero offrire una batteria da 4.500mAh, risultato che ancora una volta sottolineerebbe come i nuovi device non abbiano un particolare focus del colosso sulla ricarica, ma ciò non toglie che questa avrebbe modo di ricaricarsi nel giro di davvero pochi minuti con il supporto ai 120 W. Staremo a vedere in seguito a delle conferme da parte della compagnia se la situazione si evolverà.