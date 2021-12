Qualcomm e AMD: lo spostamento da TSMC a Samsung sembra fissato per il prossimo anno

Sembra che già a partire dal prossimo anno, ormai imminente, Qualcomm e AMD si affideranno, totalmente o in parte, a Samsung, piuttosto che a TSMC.

Si parla ormai da qualche tempo della possibilità che Qualcomm e AMD decidano di trasferirsi, terminando la produzione dei propri dispositivi con TSMC e affidandosi e Samsung Electronics. Si tratta di un problema che riguarda la “preferenza” del colosso del Taiwan nei riguardi di Apple, cliente principale che si sta a quanto pare trovando ad avere ben meno problemi di produzione rispetto alle altre compagnie che lavorano con TSMC.

Stando a quanto riportato da Economic Daily e ripreso da GizChina, i due colossi stanno ormai valutando di prendere questa decisione per il prossimo anno, affidandosi quindi alla compagnia sudcoreana.

In seguito all’arrivo dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, la compagnia ha già confermato che questo è totalmente realizzato da Samsung, anche se resta il fatto che per certi versi la compagnia ha tempo a dietro lasciato a desiderare con il suo progetto a 4nm, in alcuni casi.

Resta ovviamente il fatto che probabilmente, nel caso in cui la soluzione dello spostamento della produzione venga finalizzato da AMD e Qualcomm, solo alcuni processi potrebbero essere tolti da TSMC, il che porterebbe forse le compagnie in una situazione di vantaggio.