The Texas Chain Saw Massacre: annunciato un videogioco ispirato al film del 1974

Durante i The Game Awards è stato annunciato un nuovo videogioco della saga horror The Texas Chain Saw Massacre, dagli stessi autori di "Friday The 13th: The Game".

Durante i The Game Awards è stato annunciato un inedito videogioco di The Texas Chain Saw Massacre, saga horror nota in Italia con il nome ‘Non aprite quella porta‘. Il gioco è prodotto e sviluppato da Gun Media e Sumo Digital.

Per il momento è stato condiviso un breve teaser trailer e i dettagli sono ancora molto pochi. “Sarà un’esperienza di gioco autentica ispirata allo sconvolgente film del 1974”, si legge sul profilo Twitter ufficiale del gioco.

Sappiamo che sarà un videogioco multiplayer. Gun Media ha già partecipato allo sviluppo di “Friday The 13th: The Game“, anche per questo motivo è molto probabile che si tratti di un videogioco asimmetrico a tema horror.

Il genere è attualmente dominato da Dead by Daylight, gioco sviluppato dallo studio BHVR, ma ultimamente sono stati annunciati diversi progetti interessanti, sempre ascrivibili nel genere dei videogiochi asimmetrici a tema horror, che potrebbero cambiare le carte in tavola. Oltre a The Texas Chain Saw Massacre, anche VHS, Monstrum 2 e Evil Dead. Peraltro, proprio in Dead by Daylight i giocatori possono indossare i panni di Leatherface, uccidendo gli altri giocatori a colpi di motosega.

Il breve teaser non offre grossi spunti sul possibile gameplay del gioco, né anticipa una possibile data d’uscita. Non resta che aspettare con pazienza le prossime mosse di Gun Media e Sumo Digital.