The Lord of the Rings: Gollum si mostra ai The Game Awards 2021

Durante i The Game Awards 2021 c'è stato modo di dare uno sguardo da vicino a The Lord of the Rings: Gollum con un nuovo video.

Fra i progetti attesi per il mondo de Il Signore degli Anelli è presente anche un videogioco piuttosto interessante, il quale punta a esplorare le avventure in maniera diversa da quel che si potrebbe immaginare, mettendo i giocatori nei panni di uno dei personaggi più controversi di sempre. Parliamo di Lord of the Rings: Gollum, il quale si è presentato con un nuovo video durante i The Game Awards 2021.

Finalmente, dopo mesi che si chiacchiera del progetto, abbiamo avuto modo di vedere lo strano personaggio aggirarsi nelle ombre e attaccare dalle spalle come da tradizione, compito che starà ovviamente ai giocatori che metteranno mano sul gioco su console di vecchia e nuova generazione, oltre che su PC. Potete vedere il video di presentazione mostrato durante la conferenza di Geoff Keighley qui di seguito.

Fino a oggi, in seguito allo sfortunato rinvio del titolo di Daedalic Entertainment confermato mesi a dietro da parte di Nacon, non abbiamo avuto una nuova data di uscita a cui affidarci, e purtroppo la conferenza non ha fornito buone notizie in tal senso.

Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane avremo modo di scoprire di più in merito a questa misteriosa esperienza, potenzialmente in grado di valorizzare ancora più di quanto non lo abbiano già fatto le opere originali un personaggio curioso e interessante.